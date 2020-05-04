The Telegraph (Британия): глава британских ВВС осудил Россию после перехвата двух бомбардировщиков «времен холодной войны» близ Шотландии

Королевские ВВС с гордостью заявляют о спасении Британии от страшной угрозы — двух российских Ту-142, находившихся в международном воздушном пространстве, сообщает The Telegraph. Как именно они угрожали британской безопасности, никого не интересует. Главное, что есть возможность отрапортовать об успешном «перехвате».

Глава ВВС Британии осудил своего российского коллегу после перехвата двух российских противолодочных самолетов.

В среду британские истребители Typhoon взлетели с базы в Лоссимуте, графство Морэй, чтобы перехватить российские Ту-142, приблизившиеся с северо-востока.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями, но находились в британской зоне особого внимания, сообщили Королевские военно-воздушные силы.

Перемещения российских самолетов также отслеживали норвежские F-16 и F-35 и натовский самолет радиолокационного обнаружения E-3A. Ту-142 официально считались неопознанными, так как они не связывались ни с военными, ни с гражданскими диспетчерами и не регистрировали план полетов.

Подобные полеты - обычное дело для российских ВВС. В прошлом месяце британские истребители дважды за одну неделю поднимались в воздух, чтобы отслеживать аналогичные Ту-142.

Начальник штаба ВВС маршал авиации Майк Уигстон (Mike Wigston) заявил, что полеты "российских бомбардировщиков из времен холодной войны" нарушают нормы, регулирующие воздушное движение.

"Эти русские бомбардировщики - реликты холодной войны. Они не соблюдают международные нормы по регулированию воздушного движения и представляют опасность для гражданских и военных летательных средств", - сказал он.

"Несмотря на глобальную пандемию, мы и наши союзники продолжаем следить за тем, чтобы действия российской военной авиации не представляли угрозы для воздушного пространства Британии и НАТО".

Один из участвовавших в операции британских летчиков заявил, что она продемонстрировала преимущества сотрудничества между такими союзниками по НАТО, как Британия и Норвегия.

"Перехват продемонстрировал наши тесные рабочие отношения с коллегами по НАТО", - передает его слова заявление Королевских ВВС.

"После взлета на перехват двух российских самолетов мы поддерживали плотный контакт с координаторами из Королевских ВВС и Норвегии, направлявшими нас и передававшими нам указания на всех этапах, благодаря чему мы могли постоянно отслеживать, где эти самолеты находятся и что делают".

"Последние события привлекли внимание к активности российских военных, однако Королевские ВВС и ранее постоянно перехватывали, определяли и сопровождали российские летательные аппараты, находившиеся в международном воздушном пространстве в пределах британской зоны особого внимания", - подчеркивает заявление.

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