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Строительство «Великой стены» против Мексики в приоритете – Россия на потом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США приостанавливает финансирование части проектов в Европе по «сдерживанию России» и перенаправит $545 млн на строительство стены на границе с Мексикой.

Соответствующее распоряжение сделал глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Bloomberg.

По информации издания, средств лишится ряд проектов в рамках многолетней программы Европейской инициативы сдерживания, «призванной укрепить союзников и подорвать растущее влияние России на континенте». В их числе создание и расширение военной инфраструктуры в Норвегии, Германии и Испании.

«Эспер обладает полномочиями перенаправлять средства как на внутренние, так и на зарубежные строительные программы, потому что Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, чтобы стимулировать финансирование одного из своих главных приоритетов кампании - юго-западной пограничной стены», - говорится в статье.

США не полностью прекращают работу над зарубежными проектами, но откладывают ее из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

В 2019 году на финансирование программы Европейской инициативы сдерживания, направленной против России, Вашингтон выделил $6,5 млрд. Ранее стало известно, что США намереваются существенно сократить ее финансирование и в 2021 году планируют выделить всего $4,5 млрд.

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Страны
Германия
Испания
Мексика
Норвегия
Россия
США
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