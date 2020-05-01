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Какие вирусы вырабатывают США в своих биолабораториях - МИД Китая

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Источник изображения: vpk-news.ru

Деятельность американских биологических лабораторий на территории бывших республик СССР вызывает серьёзную обеспокоенность.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он также призвал США учесть опасения мирового сообщества и озаботиться «сохранением жизни и здоровья населения», проживающего неподалёку от таких объектов. 

В российском внешнеполитическом ведомстве уже обращали внимание на то, что Вашингтон может заниматься разработками возбудителей серьёзных заболеваний, в том числе в военных целях. По мнению экспертов, позиция Москвы и Пекина вполне оправданна, поскольку подобные лаборатории не поддаются контролю и проверить результаты их исследований нереально.

«Мы обратили внимание на заявления официального представителя МИД России, а также новостные сообщения по этой теме. США создали множество биологических лабораторий на территории стран бывшего Советского Союза, однако они ни слова не говорят ни о работе, ни о назначении, ни о системах безопасности этих учреждений, что вызывает серьёзную обеспокоенность у местного населения и в соседних государствах», - цитирует РТ официального представителя МИД Китая Гэн Шуан.

Дипломат также призвал Вашингтон принять меры, чтобы устранить подобного рода опасения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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