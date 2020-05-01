Какие вирусы вырабатывают США в своих биолабораториях - МИД Китая

Деятельность американских биологических лабораторий на территории бывших республик СССР вызывает серьёзную обеспокоенность.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он также призвал США учесть опасения мирового сообщества и озаботиться «сохранением жизни и здоровья населения», проживающего неподалёку от таких объектов.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже обращали внимание на то, что Вашингтон может заниматься разработками возбудителей серьёзных заболеваний, в том числе в военных целях. По мнению экспертов, позиция Москвы и Пекина вполне оправданна, поскольку подобные лаборатории не поддаются контролю и проверить результаты их исследований нереально.

«Мы обратили внимание на заявления официального представителя МИД России, а также новостные сообщения по этой теме. США создали множество биологических лабораторий на территории стран бывшего Советского Союза, однако они ни слова не говорят ни о работе, ни о назначении, ни о системах безопасности этих учреждений, что вызывает серьёзную обеспокоенность у местного населения и в соседних государствах», - цитирует РТ официального представителя МИД Китая Гэн Шуан.

Дипломат также призвал Вашингтон принять меры, чтобы устранить подобного рода опасения.