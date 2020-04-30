Один из лидеров российского ОПК – ИЭМЗ «Купол» – наращивает выпуск гражданской продукции

На 30% планирует увеличить в 2020 году производство и реализацию гражданской продукции Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Головной разработчик и производитель ЗРК семейства «Тор», ИЭМЗ «Купол» активно развивает и производство гражданской продукции и изделий двойного назначения. Исходя из глобальной всероссийской стратегии роста доли гражданской продукции до 50% от общего объема производства ОПК страны к 2030 году, АО «ИЭМЗ «Купол» реализует комплекс мер системной и последовательной диверсификации производства. Планами предусмотрено как динамичное развитие ранее развёрнутых производств, так и внедрение новых перспективных проектов.

Основную ставку предприятие делает на применение наукоемких технологий и выпуск высокотехнологичной продукции. В рамках выполнения Программы диверсификации предприятие выпускает и реализует высокотехнологичную продукцию и услуги, использующиеся в В2В, B2G сегментах отраслей народного хозяйства. Как в самом АО «ИЭМЗ «Купол», так и в его дочерних и зависимых предприятиях организовано производство климатотехнического и теплотехнического оборудования; теплообменного оборудования для холодильной промышленности; устройств перекрытия вентиляционных каналов для атомных электростанций; поковок повышенной точности, изготовленных методом торцевой раскатки; нефтяного промышленного оборудования; изделий из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов для микроэлектроники; систем биохимической очистки и утилизации производственных отходов; фармакологических растворов.

Номенклатура изделий народного и народнохозяйственного назначения постоянно расширяется. Так, в частности, в 2017 году запущено производство твердотельных волновых гироскопов. Эти изделия двойного назначения предназначены для решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления в качестве чувствительного элемента. ТВГ могут применяться как в военной области, так и в промышленности. В 2018-2019 году прибор на основе ТВГ – ТВИУС – прошел ряд успешных испытания в космическом пространстве – в ходе запусков кораблей «Союз-ТМ».

В 2019 году был дан старт проекту «Промхолод». В рамках данного проекта, совместно с компанией ООО «Остров-Комплект», налаживается производство и продвижение на рынок компрессорных агрегатов и станций, конденсаторов воздушного охлаждения, воздухоохладителей, аккумуляторов льда и холода, систем управления и другого оборудования.

В числе потребителей продукции ИЭМЗ «Купол»: АО «Росатом» и его структуры, мировые производители радиоэлектронной аппаратуры, строительно-монтажные организации и промышленные предприятия, производители оборудования, автопроизводители, нефтедобывающие компании, производители лекарственных препаратов и косметики, больницы и аптечные сети.

Изделия гражданского производства ИЭМЗ «Купол» изготавливается на современном высокоточном оборудовании с использованием высококачественных комплектующих. Система контроля качества едина для оборонного и для гражданского производств и соответствует требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 0015-002 и внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Высокие технологии оборонной промышленности гарантируют качество гражданской продукции ИЭМЗ «Купол» и обеспечивают ей заметную долю рынка.