Теперь - шестидневка: предприятия ВПК Индии выходят из режима карантина

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Министерство обороны Индии выпустило директиву, в которой призывает все предприятия военно-промышленного комплекса начать процесс поэтапного выхода из карантинного режима. В директиве говорится о том, что предприятия обязаны нарастить производственный процесс и компенсировать те потери в продукции, которые обозначились в последние пару месяцев.

Главное военное ведомство Индии в лице его главы Раджната Сингха даёт поручение:

Необходимо заняться проработкой и реализацией плана по компенсации рабочего времени как минимум для 200 тысяч сотрудников предприятий оборонной отрасли.

Отмечается, что каждый из сотрудников после выхода из карантинного режима будет обязан отработать «потерянное время» - для этого его рабочая неделя станет шестидневной. Шестидневка, вероятно, будет действовать на оборонных предприятиях как минимум до осени. К прежнему ритму работы предприятия в Индии планируется возвращать только после выхода на плановые показатели реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Минобороны Индии:

Ряд предприятий военно-промышленного комплекса уже начал выход из режима карантина. Расширение промышленного производства планируется осуществить после полного снятия национальной самоизоляции.

По словам Раджната Сингха, интенсификация работы в сфере ВПК даст импульс для развития всей индийской экономики.

Крупнейшая оборонная компания Индии HAL (Hindustan Aeronautics Limited) уже возобновила полный цикл работы 28 апреля. Предприятия HAL уже работают по две 8-часовые смены в сутки в режиме объявленной шестидневки.