Предусмотрен маневр по весеннему призыву в зависимости от ситуации с коронавирусом - Минобороны

Нашивки и погоны для военной формы призывников в сборном пункте.

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Российское военное ведомство предусмотрело меры на случай осложнения ситуации с коронавирусом в регионах в ходе весеннего призыва в армию.

"Информация по каждому гражданину, призванному на военную службу, поступает в Генеральный штаб в реальном масштабе времени. В случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах предусмотрена возможность маневра призывными ресурсами", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Призывные комиссии начнут работу после 12 мая, отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, отмечается в сообщении.

"Призывники на период прохождения мероприятий призыва и в пути следования к местам прохождения военной службы будут сопровождаться офицерами, а также обеспечиваться медицинскими масками и необходимыми медикаментами. Каждый призывник перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции. Время на проведение теста займет не более 15 минут", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что только после получения отрицательного результата призывника направят на медосмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды.

"До военных комиссариатов доведен алгоритм действий при выявлении у сотрудников или призывников коронавирусной инфекции, проведены занятия по организации работы сборного пункта, проверена готовность изоляторов", - сообщили в военном ведомстве.

На сборных пунктах созданы запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тест-систем, что позволит провести отправки в войска своевременно и в полном объеме и, при необходимости, реагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, заявили в Минобороны РФ.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тыс. человек. Также будут уволены в запас граждане, которые прошли срочную службу.