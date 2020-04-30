Босфор пройден: наносившая удары по боевикам ИГ субмарина ВМФ РФ возвращается к берегам Сирии

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Российская подлодка «Ростов-на-Дону», оснащенная ракетами «Калибр», движется в направлении сирийского побережья. Она известна тем, что в 2015 году наносила ракетные удары по позициям запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Вчера утром ПЛ «Ростов-на-Дону» была замечена в районе пролива Босфор, отделяющего Чёрное море от Средиземного. Субмарина совершает переход без какого-либо сопровождения.

Официальной информации от российского военно-морского командования пока не поступало. Никаких предупреждений о проводимых Россией учений в акватории Средиземного моря также не поступало.

Можно было бы предположить, что «Ростов» собирается заменить в оперативной группе однотипную подлодку «Краснодар». Но обозреватель американского издания National Interest отвергает эту версию, так как обычно такая ротация осуществляется якобы раз в полтора года, а «Краснодар» прибыл на Средиземное море "только" год назад. Скорее всего, считает NI, субмарина усилит российскую группировку и примет участие в ракетных обстрелах «Калибрами» позиций боевиков, вероятно, в Идлибе и Алеппо. Насколько эти предположения американского издания отвечают действительности, - вопрос открытый.