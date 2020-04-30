Россия даст ядерный ответ в случае атаки баллистических ракет подлодок США - МИД РФ

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Любая атака США с применением баллистических ракет подводных лодок, вне зависимости от их характеристик, повлечет ядерный ответ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия", - сказала Захарова на брифинге, комментируя публикацию на сайте госдепартамента США о вопросах создания ядерных зарядов малой мощности и оснащения ими части БРПЛ.

"Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России", - добавила она.