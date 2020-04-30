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Интерфакс-АВН

Новобранцам в Калининградской области предстоит пить противовирусные препараты и витамины - Балтфлот

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Курсанты ВМФ РФ
Курсанты ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Новобранцев, которые в ходе весеннего призыва прибудут служить в армейский корпус Балтийского флота, из-за ситуации с коронавирусом поместят на двухнедельный карантин, сообщили в пресс-службе флота в среду.

"За это время новобранцы пройдут 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезней органов дыхания и повышения иммунитета, а также адаптации к новым климатическим условиям", - говорится в сообщении флота.

Ряды армейского корпуса должны пополнить более 3 тыс. новобранцев. Первые призывники прибудут после 20 мая, говорится в сообщении.

11-ый армейский корпус с местом дислокации в Калининградской области сформировали 1 апреля 2016 года в составе сухопутных войск Балтийского флота. Армейский корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая в советское время дислоцировалась в Калининградской области. В настоящее время в состав корпуса входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения и воинские части, части материально-технического обеспечения и другие подразделения.

Ранее в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что работа призывных комиссий в России может начаться 12 мая, отправка новобранцев на военную службу - с 20 мая.

Министр сообщил, что для сохранения здоровья призывников в военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов на коронавирус и дезинфицирующих средств.

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