«Юанлай» по-китайски - «получилось»: в КНР заявили о решении проблем с двигателем для J-20

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Военно-тематические китайские СМИ выходят с материалами, в которых с изрядной частотой встречается сочетание иероглифов «юанлай», что можно перевести на русский язык как «получилось» или «мы это сделали». О чём же речь?

Издание Sohu публикует статью, в которой говорится о том, что в Китае «решена проблема с двигателем для истребителя нового поколения J-20». В материале рассказывается о том, что первые серийные J-20 оснащались двигателями российского производства. Это двигатели одной из модификаций АЛ-31 (АЛ-31Ф).

Из статьи китайского автора:

Получилось выйти на оснащение боевых самолётов J-20 собственными двигателями. Сначала осуществлялось оснащение АЛ-31Ф, потом чередовали АЛ-31Ф с WS-10A, но их тяга была всего-то около 12,5 тонн. Теперь же истребители серийно получают двигатели WS-15, которые имеют тягу свыше 15 тонн, на форсаже – 18 тонн.

В материале сообщается, что китайские двигатели WS-15 позволяют увеличить скоростные параметры истребителя нового поколения примерно на треть.

В статье:

И таким образом у нас получилось создать самолёт, которые уже превосходит, например, американский стелс-истребитель F-22. Превосходство выражается, в частности, в более высоких боевых характеристиках.

Воодушевившись, китайский автор заявляет, что J-20 превосходит и другой американский истребитель – F-35. По его словам, это выражается в «более стойком стелс-покрытии». И снова используются иероглифы «юанлай» - «получилось».