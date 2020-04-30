Войти
Военное обозрение

«Юанлай» по-китайски - «получилось»: в КНР заявили о решении проблем с двигателем для J-20

102
0
0

Источник изображения: CCTV

Военно-тематические китайские СМИ выходят с материалами, в которых с изрядной частотой встречается сочетание иероглифов «юанлай», что можно перевести на русский язык как «получилось» или «мы это сделали». О чём же речь?

Издание Sohu публикует статью, в которой говорится о том, что в Китае «решена проблема с двигателем для истребителя нового поколения J-20». В материале рассказывается о том, что первые серийные J-20 оснащались двигателями российского производства. Это двигатели одной из модификаций АЛ-31 (АЛ-31Ф).

Из статьи китайского автора:

Получилось выйти на оснащение боевых самолётов J-20 собственными двигателями. Сначала осуществлялось оснащение АЛ-31Ф, потом чередовали АЛ-31Ф с WS-10A, но их тяга была всего-то около 12,5 тонн. Теперь же истребители серийно получают двигатели WS-15, которые имеют тягу свыше 15 тонн, на форсаже – 18 тонн.

В материале сообщается, что китайские двигатели WS-15 позволяют увеличить скоростные параметры истребителя нового поколения примерно на треть.

В статье:

И таким образом у нас получилось создать самолёт, которые уже превосходит, например, американский стелс-истребитель F-22. Превосходство выражается, в частности, в более высоких боевых характеристиках.

Воодушевившись, китайский автор заявляет, что J-20 превосходит и другой американский истребитель – F-35. По его словам, это выражается в «более стойком стелс-покрытии». И снова используются иероглифы «юанлай» - «получилось».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
WS-10
АЛ-31Ф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.11.2018
Дотянуться до пятого поколения. Превзойдут ли новые истребители Китая российские "стелс"?
11.11.2014
Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
18.02.2014
Авиационная мозаика Китая
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 01:05
  • 6
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
  • 29.04 23:35
  • 122
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 29.04 23:26
  • 14
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 29.04 22:33
  • 50
Взмахи черного крыла
  • 29.04 21:15
  • 16
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 20:18
  • 3
Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
  • 29.04 20:00
  • 5
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 19:38
  • 673
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 29.04 17:22
  • 3
Жертвы импортных сердец
  • 29.04 16:42
  • 2
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 16:34
  • 2
Война стальных бутербродов
  • 29.04 15:16
  • 394
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 14:33
  • 17
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 14:03
  • 28
Минобороны выдало новый контракт на производство БМП-3
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров