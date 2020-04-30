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Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" в 2019 году снизили чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза, видят риски из-за COVID-19 и обвала рубля

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Вертолеты России" в 2019 году снизило чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза относительно позапрошлого года, до 7,3 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 14%, до 161,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 11%, до 107,4 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 20%, до 54 млрд руб., операционная прибыль - на 40%, до 20,8 млрд руб.

Объем выплаченных в прошлом году дивидендов составил 13,1 млрд руб. против 5,5 млрд руб. годом ранее. За 9 месяцев 2019 г. компания объявила дивиденды в размере 7,4 млрд руб., в том числе 5,77 млрд руб. - по обыкновенным акциям, 1,64 млрд руб. - по привилегированным.

Долгосрочные обязательства компании, согласно отчету, на конец 2019 г. составили 57,8 млрд руб., тогда как на конец предыдущего года показатель был равен 73,4 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы уменьшились за этот период с 62,7 млрд руб. до 51,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец прошлого года составляли 165,7 млрд руб. против 161,7 млрд руб. на конец 2018 г. Кредиты и займы выросли с 39,5 млрд руб. до 53,7 млрд руб.

После отчетной даты "Вертолеты России" привлекли банковские кредиты на общую сумму 18,5 млрд руб. и погасили долги на сумму 29,5 млрд руб., отмечается в отчете.

Влияние пандемии COVID-19 и экономической ситуации в мире на свой бизнес "Вертолеты России" описывают так: "В первые месяцы 2020 года на мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, вызванная вспышкой коронавируса и другими факторами, такими как резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Указанные обстоятельства могут оказать существенное влияние на деятельность группы в будущем".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Проекты
2020-й год
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