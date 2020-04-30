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Встреча с российским ЗРК «Квадрат» не сулит ничего хорошего - Ливия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Противовоздушная оборона «Ливийской национальной армии» (LNA), возглавляемой фельдмаршалом Хафтаром, снова оказалось на высоте. Стоящий на ее вооружении ЗРК «Квадрат» сбил самолёт L-39 протурецкого «Правительства национального согласия» (GNA), который готовился нанести авиаудар.

В окрестностях населённого пункта Аль-Вашка самолёт L-39 предпринял попытку разбомбить позиции армии Хафтара, однако, она не удалась. Войска LNA густо насыщены средствами ПВО российского производства, которые поставляются в эту страну из ОАЭ.

После попадания ракеты от учебно-боевого самолёта осталось лишь несколько небольших обломков, которые демонстрирует на фото ливийский военный. Вначале высказывалась версия, что L-39 был сбит ракетой ЗРПК «Панцирь-С», которые также имеются на вооружении LNA и за время этой военной компании уже сбили 30 ударных беспилотников, но пресс-служба армии Хафтара уточнила информацию, что в этом случае был задействован именно зенитно-ракетный комплекс «Квадрат».

Стоит отметить, что в Ливии ЗРК «Квадрат» отличился не в первый раз. Год назад им был уничтожен истребитель Mirage F-1. Также данный комплекс, наравне с ЗРПК «Панцирь-С», хорошо показал себя против турецких БПЛА.

Free News пишет, что в результате развитой системы ПВО попытки «Правительства национального согласия» (GNA) захватить господство в воздухе не увенчались успехом. Даже турецкие истребители F-16 были вынуждены ретироваться из-за угрозы уничтожения ракетами «Панцирей» и «Квадратов».

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Страны
Ливия
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
L-39
КУБ
Проекты
БПЛА
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