В стратегическом учении "Кавказ-2020" задействуют ВДВ - Шойгу

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России готовятся к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", в нем примут участие Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На коллегии Минобороны РФ в среду он заявил, что идет развитие российских ВДВ в качестве основных сил быстрого реагирования.

Подготовка соединений и воинских частей ВДВ ведётся с опорой на боевой опыт, полученный в Сирии, направлена на поиск более эффективных и нестандартных решений поставленных задач, сказал Шойгу.

"Часть из них будет отработана в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"", - заявил он.

Ранее министр сообщил, что стратегическое учение "Кавказ-2020" состоится в сентябре.