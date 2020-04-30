Эсминец Kidd стал вторым кораблем ВМС США с массовым заражением COVID-19

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Ситуация со вспышкой коронавируса на борту ракетного эсминца USS Kidd (DDG-100) ВМС США значительно ухудшилась. На корабле, во вторник прибывшем на военно-морскую базу в Сан-Диего, зафиксировали уже 64 заразившихся. Об этом говорится в опубликованном заявлении ВМС США.

В командовании официально заявили, что на момент прибытия эсминца в Сан-Диего были проверены на коронавирус 63% экипажа корабля. На утро вторника количество зараженных достигло 64 человек, в субботу вечером инфицировано было 33 члена экипажа. Всего в экипаж корабля входит 380 человек, включая 32 офицера.

К сегодняшнему дню 63% членов экипажа USS Kidd (DDG 100), включая всех, у кого были обнаружены симптомы, и тех, с кем они контактировали, были проверены на коронавирус, выявлено 64 положительных результата

Как ранее сообщалось, эсминец участвовал в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Согласно заявлению официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, эсминец USS Kidd (DDG-100) стал вторым кораблем, после авианосца "Теодор Рузвельт", вспышка коронавируса на котором произошла во время боевого дежурства в море.

Эсминец УРО USS "Kidd" типа "Arleigh Burke" заложен 29 апреля 2004 года, церемония крещения и спуска на воду - 22 января 2005, но получил повреждения во время урагана "Катрина", поэтому повторный спуск на воду состоялся 03 апреля 2006 года. Введен в строй 09 июня 2007 года.

Водоизмещение полное - 9200 тонн. Длина наибольшая - 155,3 метра, ширина 20 метров, осадка - 9,4 метра. Максимальная скорость 32 узла. Дальность плавания 4890 миль при 20 узлах.