Постпред РФ при международных организациях в Вене: попытка США вернуть статус участника ядерной сделки для ее демонтажа не будет удачной

Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Попытки США претендовать на сохранение за собой статуса участника Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, иранская ядерная сделка) являются циничными и безуспешными, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Американцы рассчитывают найти зацепку в формулировках п.10 упомянутой резолюции (Совбеза ООН 2231, которая сопровождала принятие СВПД в 2015 году - ИФ), где перечисляются все страны, участвовавшие в переговорах по СВПД, включая Соединенные Штаты, и где все они вместе именуются участниками ядерной сделки. Они, видимо, будут пытаться использовать это как формальный предлог для того, чтобы настаивать на сохраняющемся за собою статусе участника СВПД", - сказал Ульянов.

По его мнению, подобная "аргументация, конечно, смехотворная".

"Всем известно, что 8 мая 2018 года Вашингтон официально объявил о выходе из ядерной сделки. И более того: вот уже два года США делают все, чтобы эту сделку развалить. Попытка апеллировать к резолюции 2231 выглядит цинично, поскольку именно эту резолюцию США подрывают, и абсолютно неубедительно с правовой, политической и моральной точек зрения. Нелепость такого подхода, кстати, и в самих США многие понимают", - подчеркнул постпред РФ.

"Ведь получается, что США пытаются вернуть себе статус участника ядерной сделки исключительно для того, чтобы окончательно ее демонтировать! Думаю, эта затея не пройдет. Но попытка ее реализовать может принести немало вреда и вызвать весьма бурные дебаты в Совете Безопасности ООН", - добавил Ульянов.

Он также отметил, что вряд ли участники СВПД поддержат план США.

"Не думаю, чтобы члены Совета Безопасности были готовы поддержать претензию американцев остаться участниками СВПД. Все понимают, что это дикость. Но проблем создать такие заходы могут очень много. (...) Обсуждать катастрофические сценарии сейчас не хочется. Не вижу никаких причин, по которым англичане таскали бы каштаны из огня для американцев и взяли бы на себя ответственность за кончину СВПД", - пояснил дипломат.

При этом, по его словам, "с точки зрения остающихся в сделке стран, она является шедевром дипломатии и важнейшим вкладом в укрепление глобального режима ядерного нераспространения".

"В принципе все понимают, что у цинизма должны быть пределы. Американцы не просто вышли из сделки, это было бы полбеды. Они на протяжении двух лет изо всех сил разваливали эту сделку вопреки интересам международной безопасности, интересам союзников США на Ближнем Востоке, вопреки интересам самих же Соединенных Штатов. Такой подход абсолютно не рационален. Не случайно его никто не поддерживает: когда в совете управляющих МАГАТЭ обсуждается эта тема, американцы находятся практически в полной изоляции", - уточнил Ульянов.

"Со своей стороны Россия делает и будет делать все необходимое, чтобы эту сделку сохранить. В отношении необходимости сохранения сделки есть абсолютный консенсус среди всех остающихся ее участников: мы можем расходиться по каким-то частным вопросам, но все признают ценность и исключительную важность СВПД, и все подтверждают готовность работать над его сохранением", - резюмировал постпред РФ в беседе с изданием.