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ТАСС

Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Среди военнослужащих двое в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких доставлен в Москву

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 500 заразившихся коронавирусом в период с марта по 28 апреля выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля с. г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается, в частности, в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 041 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 259 гражданских сотрудников.

Среди военнослужащих имеются два человека в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлен в Москву, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания.

По состоянию на 27 апреля в армии и военных учебных заведениях РФ было выявлено 2 389 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Лечение

В настоящее время 327 заболевших в вооруженных силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 217 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - восемь человек. Еще 408 человек изолированы на дому.

Из числа военнослужащих, курсантов и слушателей вузов Минобороны в госпиталях военного ведомства лечатся 378 человек, в изоляторах по месту службы - 536 человек, в гражданских медучреждениях - девять человек, в изоляции на дому - 118 человек. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны из числа преподавателей и воспитанников 18 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 66 - в изоляторах учебных заведений, девять человек лечатся в гражданских медучреждениях. 184 человек находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное.

Из числа гражданских служащих 29 проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 32 человек, изолированы на дому - 187 человек. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 11 человек.

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2 комментария
№1
29.04.2020 05:26
Вирус проникает через гематоэнцефалический барьер, а значит может разрушать клетки мозга и приводить к поражениям, сходным с энцефалитом и менингитом.

Помимо этого он разрушает кровеносную систему и ряд органов, ну про легкие, которые могут превратиться в труху уже все знают.

Такой сюрприз природа не могла придумать (ну разве что захотела окончательно и с гарантией стряхнуть с себя поднадоевшее человечество).

Но речь сейчас не об этом, а о том, что все фронты и рубежи обороны, которые Вы старательно выстраивали против этого вируса оказались прорваны. Вирус обходит армию с флангов, с тыла, заходит в лоб, рассредотачивается, инфильтруется.

Я не хочу назвать это полным провалом, но если не предпринять ряд срочных, скорее неотложных мер иммунологического характера, то Вы рискуете потерять всю армию или эта армия, после излечения от вируса, приобретет кучу серьезных остаточных осложнений, снижающих ее боеспособность.

Необходимо не лечить, а предотвращать заболевание. Это мудрость еще из древнекитайской медицины. А если заболевание возникло, то локализовать его причину как можно скорее с использованием всего набора доступных средств и препаратов.

По всем в/ч, учебным центрам, должны развезти тимоген и азоксимера бромид. Первый в жидком виде 100мкг/1мл - 5 ампул, второй 6мг - 5 ампул в сухом виде (разводить водой для инъекций или физраствором) и колоть пять дней подряд всех подряд - от солдата и матроса до генерала и адмирала.

Пока вы блядь будете ждать манны небесной вакцины или новых эффективных препаратов Вы наплодите инвалидов, а то и трупов.

Вирус разрушает организм начиная с момента попадания в него, даже в бессимптомный инкубационный период.

Ждать проявления симптомов или положительных результатов тестов в такой ситуации непростительно, на кону стоят жизни людей, воинов, на обучение которых государство затратило годы и миллиарды.

Так что не поскупитесь на несколько десятков миллионов на иммуномодуляторы для своих же людей.

Когда после Первой Мировой крепости потеряли свою актуальность, тогда родилась распыленная фортификация - ДОТы, ДЗОТы, ОРПК, СОТы, ТОТы и пр.

Так вот казарма или воинская часть изолированная от мира перестала быть крепостью для защищаемого л/c, противник, т.е. вирус с легкостью штурмует ее, уничтожая ее гарнизон.

Выход только один - переходить к распыленной фортификации, т.е. иммунизации КАЖДОГО ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО на данный момент.

Цените людей, спасайте их до того как...
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№2
29.04.2020 13:38
http://mil.ru/covid/bulletins.htm

Как-то замудрено все, "Чурова арифметика". С одной стороны развернуто, но развернуто до такой степени, чтобы запутать всех, кто попытается понять - сколько на самом деле.

Я так понял, что в районе полутора тысяч вместе с курсантами, довузовскими, преподавателями и гражданским персоналом.
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