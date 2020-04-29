«Поместят лишний болт и уже кричат о модернизации»: эксперты высказались о танках Т-72 для ВСУ

Источник изображения: Киевский бронетанковый завод

Как уже сообщало в одной из ранее вышедших новостей «Военное обозрение», ВСУ получили 25 модернизированных танков Т-72. Модернизация осуществлялась на Киевском бронетанковом заводе по согласования с ЦБУ (Центральным бронетанковым управлением) ВСУ.

Эксперты обращают внимание на внешние особенности отремонтированных на Киевском заводе танков. В чём конкретно состояла модернизация, если судить визуально? В новой резине – как защите от кумулятивных гранат?

Однако само слово «модернизация» в данном случае появилось с подачи украинских средств массовой информации, причём профильных, военно-тематических.

На Киевском бронетанковом заводе всё же называют вещи своими именами, заявляя о передаче в войска танков Т-72 после капремонта. При этом добавляется, что осуществлена некоторая доработка танков – в частности, доработана оптика и стабилизационная система танковой пушки.

Данные украинской стороны, которая путает ремонт и модернизацию бронетехники, прокомментировал для «Военного обозрения» член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Баранец. По словам военного эксперта, здесь имеет место «природная хвастливость, которая чаще всего не имеет никакого отношения к реальности».

Виктор Баранец:

Модернизация – это смена вооружений, автоматики. Вот всего этого не было в последнее время. Зато какая «модернизация» у них хорошо получается, так это вот что: ржавые танки Т-72 подкрашивают в цвета ВСУ. И это, пожалуй, единственный плюс такой «модернизации». В кавычках «плюс», конечно. По части танкостроения Украина сегодня базируется на давних советских технологиях. Несмотря на наличие танковых заводов на Украине, там нет современной научной школы, которая могла бы наращивать ТТХ этих танков. Я не злорадствую, я просто десятилетиями наблюдал за происходящим там после распада СССР, за украинской танковой школой… Так вот люди, которые сами в этой отрасли работают, они поют очень печальные песни.

Источник изображения: Киевский бронетанковый завод

По словам эксперта, для украинских политиков сегодня характерно постоянное раздувание мифов «о совершенствовании современного оружия».

Виктор Баранец:

Поместят там лишний болт или лишнюю гайку или изменят там положение какого-то аппарата, и кричат их политики и военные о какой-то там модернизации. А боевые возможности как были на уровне первого поколения танков Т-72, так и остались. Они говорят об обновлении оптики, но боеприпасы как были старыми, так и остались. Старые двигатели… Ну даже если они поставили там новую радиостанцию, то это не модернизация, это всего лишь система связи. Да ещё никто и не проверял, насколько она надёжная.

Капремонт, названный «модернизацией», прокомментировал эксперт «Военного обозрения» Александр Ставер:

Если нет танкостроения на Украине, то сложно говорить о модернизации как таковой. Харьковский танковый завод тоже занимается только ремонтом. Да и все остальные заводы тоже. Собирают хлам по помойкам и из нескольких списанных собирают одну машину. А модернизация этих Т-72 – натовские радиостанции и навесное разнообразие до первого боя.