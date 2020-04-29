Войти
ЦАМТО

На Севмаше запущено новое оборудование для изготовления корпусов подвесок для АПЛ

461
0
0
Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш"
Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 28 апреля. В корпусодостроечном цехе Севмаша запущена новая поточная линия изготовления корпусов подвесок. Эти изделия используются для крепления кабельных трасс на атомных подводных лодках и надводных кораблях.

Оборудование, приобретенное в рамках программы технического перевооружения производства, обладает высокой точностью. Автоматизированная линия позволяет улучшить качество готовой продукции и сократить трудоемкость производства. Кроме того, новое оборудование позволяет выполнять несколько операций: за один цикл станок с программным управлением делает гибку, проколку и разрубку деталей различных типов и размеров. Это универсальное решение в штамповочном производстве. При этом для кораблей, которые строятся на Севмаше, требуются сотни тысяч корпусов подвесок. На АПЛ протянуты кабельные трассы длинной в 600 км.

Модернизация корпусодостроечного цеха продолжится: в ближайшее время планируется дополнить линию тоннельной моечной машиной струйного типа для мойки корпусов подвесок и последующей сварки в готовую деталь, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Севмаш
Похожие новости
02.08.2007
Контракт на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" для Индии не будет выполнен в срок - администрация "Севмаша"
01.06.2007
Внутренний рост - В оборонке меняется структура заказов
17.04.2007
Хай-тек на наших стендах
04.04.2007
Рост промышленного производства ОПК за январь-февраль 2007 года составил 115,6% к уровню соответствующего периода 2006 года
21.02.2007
Hа северодвинском "Севмашпредприятии" обновлен состав индийской группы наблюдения за ремонтом крейсера Vikramaaditya
01.01.2007
С юбилеем, «Акула»!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа