Броневик сожжен, военные исчезли – потери американцев в Сирии

Двое военнослужащих США пропали без вести после того, как управляемая ими бронемашина подверглась нападению со стороны неизвестных возле крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.

Об этом передаёт сирийское государственное информагентство SANA.

Указывается, что военно-транспортное средство американской армии было найдено «полностью разрушенным и сожжённым». Судьба военных США, находившихся внутри бронемашины, неизвестна.

Официальные лица в Пентагоне пока воздерживаются от комментариев.