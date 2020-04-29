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Военно-промышленный курьер

Броневик сожжен, военные исчезли – потери американцев в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Двое военнослужащих США пропали без вести после того, как управляемая ими бронемашина подверглась нападению со стороны неизвестных возле крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.

Об этом передаёт сирийское государственное информагентство SANA.

Указывается, что военно-транспортное средство американской армии было найдено «полностью разрушенным и сожжённым». Судьба военных США, находившихся внутри бронемашины, неизвестна.

Официальные лица в Пентагоне пока воздерживаются от комментариев.

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Страны
Сирия
США
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