В подразделения Сухопутных войск в этом году поступят более 30 бронеавтомобилей "Тайфун 4х4"

ЦАМТО, 28 апреля. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника. В текущем году спланирована поставка более 30 бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун 4х4".

Автомобиль предназначен для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, для перевозки личного состава и воинских грузов. Он обладает высокими показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости и маневренности по дорогам общего пользования и пересеченной местности.

Кроме того, "Тайфун 4х4" способен без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом до 30 град. Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. позволяют автомобилю развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч, запас хода по топливу составляет 1000 км.

Также бронеавтомобиль обеспечивает высокую противоминную и баллистическую защиту. Специальные сиденья и другие конструктивные особенности уменьшают негативные воздействия на экипаж и десант при подрыве взрывных устройств под нижней частью корпуса машины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.