Войти
ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск в этом году поступят более 30 бронеавтомобилей "Тайфун 4х4"

458
0
+1
Тайфун-К-53949
Тайфун-К-53949.
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 28 апреля. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника. В текущем году спланирована поставка более 30 бронеавтомобилей повышенной защищенности "Тайфун 4х4".

Автомобиль предназначен для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, для перевозки личного состава и воинских грузов. Он обладает высокими показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости и маневренности по дорогам общего пользования и пересеченной местности.

Кроме того, "Тайфун 4х4" способен без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,5 м и подниматься по склонам с углом до 30 град. Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. позволяют автомобилю развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч, запас хода по топливу составляет 1000 км.

Также бронеавтомобиль обеспечивает высокую противоминную и баллистическую защиту. Специальные сиденья и другие конструктивные особенности уменьшают негативные воздействия на экипаж и десант при подрыве взрывных устройств под нижней частью корпуса машины, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
21.06.2019
Как минобороны помогает развивать экономику Тувы
30.08.2017
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
25.01.2017
Траектория сдерживания
11.07.2016
Минобороны РФ продемонстрировало в Муроме новейшие образцы инженерного вооружения
30.04.2015
«Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.04 13:29
  • 32
Взмахи черного крыла
  • 29.04 13:15
  • 1
В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый мишенный мобильный комплекс
  • 29.04 13:12
  • 16
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 29.04 13:12
  • 1
Война стальных бутербродов
  • 29.04 13:04
  • 4
"Роскосмос" закупит 100 тыс. медицинских масок по 3 тыс. рублей
  • 29.04 12:52
  • 9
Где забуксовала «Армата»
  • 29.04 12:12
  • 16
На Су-57 планируют отказаться от гидравлики
  • 29.04 11:52
  • 393
Страна не работает до 30 апреля
  • 29.04 11:03
  • 34
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 29.04 10:33
  • 2068
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.04 09:57
  • 24
Пять самолетов с военными медиками будут вывозить граждан РФ из Китая из-за коронавируса
  • 29.04 08:50
  • 3
С последней попытки: как дрон США разгадал секрет вьетнамской ПВО
  • 29.04 07:38
  • 2
ПВО с «Вашингтона» проспала российский «Ил»
  • 29.04 06:31
  • 5
«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США
  • 29.04 06:28
  • 2
Ракетные комплексы «Бастион» на Земле Франца-Иосифа