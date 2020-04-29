Альтернативы соглашению 2015 года по Ливии нет, заявления Хафтара о выходе из него очень тревожат - Косачев

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Заявления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из соглашения по урегулированию в стране от 2015 года очень тревожат, альтернативы этим договорённостям нет, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 года, альтернативы которому я лично не вижу", - сказал Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Хафтар объявил о выходе из соответствующего соглашения и о том, что управление Ливией теперь переходит к армии.

"Это очень тревожная новость", - отметил сенатор.

Он напомнил, что противостояние в Ливии не прекращается с 2011 года, "когда в этой стране в результате противоправного внешнего вмешательства Запада была насильственно ликвидирована прежняя власть". "В результате на первый план вышли межплеменные и межличностные противоречия, которые до сих пор держат страну в состоянии острейшего политического, экономического и военного кризиса", - отметил сенатор.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи. ПНС получает поддержку Турции и Катара.

8 января руководители России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции в Стамбуле.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии. Однако Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение.

19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии с участием президента РФ, канцлера Меркель, президента Франции и премьера Британии. По ее итогам было принято решение о создании военного комитета из представителей противоборствующих в Ливии сторон. Участники конференции согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор, и договорились не оказывать воюющим сторонам никакой дальнейшей военной поддержки.