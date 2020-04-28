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Газета.ru

«Они невероятны»: Пентагон показал видео с НЛО

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Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон опубликовал три видеоролика, на которых американскими военнослужащими засняты НЛО. Военные указывают, что эти объекты летают, как мяч для пинг-понга, который отскакивает от стены - необъяснимо резко меняют направление. Конгресс признает: у США, да и, вероятно, ни у кого в мире нет технологий, позволяющих воздушным объектам проделывать хоть сколько-нибудь близкие по такой невероятности маневры.

Пентагон официально выпустил три коротких видео, на которых показан полет НЛО. Записи сделаны с военных американских самолетов инфракрасными камерами. Два видео содержат разговоры военнослужащих, которые восхищаются тем, как быстро движутся объекты, передает CNN.

ВМС США подтвердили правдивость этих видео еще в прошлом году. Теперь же Минобороны США официально публикует их, «чтобы прояснить вопросы общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или это постановка», рассказала представитель Пентагона Сьюзан Гоф.

«После тщательного анализа департамент установил, что публикация этих несекретных видеороликов не раскрывает ничего запрещенного и не препятствует каким-либо нашим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц», - указала она.

«Когда я приблизился к нему, он быстро развернулся на юг и исчез менее чем за две секунды. Это было очень круто, он - как мяч для пинг-понга, который отскакивает от стены. Он мог резко менять курс и лететь в совершенно другую сторону», - рассказал отставной пилот ВМС США Дэвид Фравор.

Пентагон изучал записи воздушных инцидентов с неизвестными объектами в рамках недавно закрытой секретной программы, которая была запущена по инициативе бывшего сенатора Гарри Рейда из Невады. По сообщениям Пентагона, программа начала работу в 2007 году и завершилась в 2012 году, поскольку, по оценке военных, существуют более приоритетные направления, которые требуют финансирования.

Тем не менее Луис Элизондо, бывший глава этой секретной программы, заявил в 2017 году, что он лично считает: «есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки [во вселенной]».

«Эти самолеты - будем называть их самолетами - демонстрируют характеристики, которых в настоящее время нет ни в американских разработках, ни в каких-либо иностранных концептах, о которых мы знаем», - сказал Элизондо об объектах, которые они исследовали.

Он говорил, что подал в отставку из Министерства обороны в 2017 году в знак протеста против закрытия программы.

Тем не менее, некоторые члены конгресса все еще заинтересованы в этой работе, поскольку сенаторы получили от представителей ВМС информацию о неопознанных самолетах прошлым летом.

«Если наши военные пилоты сообщают об опасности для полетов, если что-то мешает их обучению или подвергает их риску, тогда сенатор Уорнер хочет знать про эти инциденты. Неважно, что это: метеозонд, маленькие зеленые человечки или что-то еще - мы не можем допускать, чтобы наши пилоты рисковали жизнью», - заявляла ранее Рэйчел Коэн, пресс-секретарь сенатора-демократа от штата Вирджиния Марка Уорнера.

Чуть ранее американский сенат провел закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает Politico. Как отмечается, представители ВМС сообщили сенаторам о неопознанных объектах в небе, с которыми довелось встретиться американским пилотам.

С лета 2014 по март 2015 года высоко в небе над восточным побережьем США летчики ВМС стали замечать странные объекты. Они могли двигаться с гиперзвуковой скоростью, но выхлопных газов или характерных следов в небе при этом видно не было. Показания летчиков приводит газета The New York Times.

«Они могли быть там весь день, - говорит лейтенант Райан Грейвс, который сообщал о подобных наблюдениях в Пентагон. - Чтобы самолет держался в воздухе, ему нужно много горючего. При скоростях, которые мы наблюдали, 12 часов в воздухе - это на 11 больше, чем мы могли бы ожидать».

Рафаэль Фахрутдинов

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