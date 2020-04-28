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Интерфакс-АВН

Дальний дрон ВВС США провел семичасовую разведку у границ РФ на Черном море

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RQ-4A Global Hawk.
RQ-4A Global Hawk.
Источник изображения: Bobbi Zapka/ wikipedia

Лондон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в понедельник совершил длительный разведывательный полет вблизи морских рубежей России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около семи часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края. Полет осуществлялся на расстоянии 40-60 км от российского побережья и на высоте 16 тыс. метров над международными водами Черного моря. В районе Севастополя беспилотник приближался к российским берегам на 27 км, то есть фактически подходил к линии 12-мильной морской границы (проходит в 22 км от берега).

После завершения полета вблизи российских рубежей дрон ВВС США направился в Донбасс, где около четырех часов летал вдоль линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом в ходе выполнения задания беспилотник не менее трех раз подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

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Страны
Италия
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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