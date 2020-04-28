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ТАСС

Оставшиеся на Куру специалисты Роскосмоса завершат работы на космодроме 29 апреля

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Космодром Куру
Космодром Куру.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В конце марта около 250 специалистов Роскосмоса улетели с космодрома из-за его временного закрытия на фоне пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Специалисты предприятий Роскосмоса, которые находятся на космодроме Куру во Французской Гвиане, завершат необходимые работы к концу апреля, после чего будут вывезены в Россию. Об этом говорится в сообщении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), распространенном в понедельник.

"На завершающем этапе в этих работах (по приведению в исходное состояние и нейтрализации комплекта средств заправки на заправочной станции - прим. ТАСС) задействованы восемь специалистов АО "ЦЭНКИ" и филиалов - НИИСК, КБ "Мотор" и ЦО КРТ - с планируемым сроком окончания работ 29 апреля", - говорится в сообщении.

В ЦЭНКИ уточнили, что в ближайшее время "оставшиеся специалисты будут также вывезены в Россию". После возвращения они будут помещены на карантин, а затем приступят к работе по своей специальности. Также в пресс-службе отметили, что все вернувшиеся ранее сотрудники предприятия "чувствуют себя хорошо".

Сейчас все работы на космодроме Куру прекращены из-за пандемии коронавируса. Такие меры, отметили ранее в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам.

В конце марта около 250 специалистов Роскосмоса улетели с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за его временного закрытия на фоне пандемии коронавируса. Еще 21 сотрудник остался, так как разгонный блок нельзя было оставлять в заправленном состоянии. В субботу в Россию из Французской Гвианы прилетели еще девять сотрудников НПО им. С. А. Лавочкина. Они соблюдают двухнедельный карантин.

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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