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ЦАМТО

ОАЭ намерены приобрести запчасти для вертолетов на сумму до 150 млн. долл. – DSCA

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Вертолёты AH-64 Apache
Вертолёты AH-64 Apache.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 27 апреля. Госдеп США одобрил поставку Объединенным Арабским Эмиратам запчастей в рамках программы "Заказы на иностранные военные продажи II" (Foreign Military Sales Order II – FMSO II). Общая стоимость заказа может составить 150 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 23 апреля.

Правительство ОАЭ обратилось к США с запросом о возможности поставки в рамках программы "Заказы на иностранные военные продажи II" в соответствии с Соглашением о совместном материально техническом обеспечении (Cooperative Logistics Supply Support Agreement – CLSSA) запасных частей для обслуживания имеющихся вертолетов AH-64 "Апач", UH-60 "Блэк Хок" и CH-47 "Чинук" и других связанных элементов логистики.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит Объединенному авиационному командованию ОАЭ продолжить закупку необходимых запасных частей и деталей для ремонта и обслуживания парка вертолетов AH-64 "Апач", UH-60 "Блэк Хок" и CH-47 "Чинук" в соответствии с Соглашением CLSSA.

Основные подрядчики пока не выбраны.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.

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Страны
ОАЭ
США
Продукция
AH-64
CH-47 "Чинук"
UH-60
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