В Китае: Пакистан покупает китайские танки VT-4 с лучшими характеристиками, чем у T-90 ВС Индии

Источник изображения: topwar.ru

Китайские СМИ сообщают о поставках танков VT-4 (они же MBT-3000) в апреле двум иностранным государствам. В материал говорится, что экспорт осуществлён в Нигерию и Пакистан. О числе поставленных китайских боевых машин в африканскую страну точных данных нет, зато сведения о поставках VT-4 Исламабаду появились в открытых источниках.

Если верить публикациям, то Пакистан приобретает у Пекина 100 таких танков от производителя Norinco. И первые танки уже отправлены в эту страну.

Танки VT-4 обладают пушкой калибра 125 мм с боекомплектом до 38 снарядов различного назначения. Боевая масса этого ОБТ составляет 51 тонну. Танк обладает способностью преодолевать брод глубиной до 140 см. Мощность двигателя – 1,3 тыс. л.с.

Ранее заказчиком VT-4 стала армия Таиланда.

Источник изображения: topwar.ru

Внутри танка VT-4 Источник изображения: topwar.ru

В китайских и пакистанских СМИ, освещая события с контрактом по ОБТ VT-4, пишут следующее:

Пакистан покупает 100 китайских танков VT-4 с гораздо лучшими характеристиками, чем у T-90 ВС Индии.

Какие именно характеристики китайского танка «гораздо лучше», чем у у Т-90, не сообщается. Но отмечено, что для китайской промышленности это важная сделка, так как она поможет укрепить сотрудничество с пакистанскими партнёрами, наладить поставки боеприпасов, по которым будет заключаться дополнительное соглашение. Также речь идёт о техническом обслуживании VT-4 и об обучении пакистанских военных китайскими специалистами.

Китайский ресурс Sina:

Если Пакистан хочет создать полностью современный танковый корпус по разумной цене, он может прибегнуть только к помощи Китая. Поэтому пакистанская сторона и выразила чёткую готовность сотрудничать с Китаем в разработке и приобретении действительно надёжного танка.

Далее автор статьи на том же ресурсе пишет, что сотня танков VT-4 "создаст паритет на границе с Индией и позволит фермерам по обе стороны границы спокойно работать на сельхозугодьях".