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Военно-промышленный курьер

Бомбить, бомбить и еще раз бомбить – стратегия США без изменений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала видеоролик,рассказывающий о возможностях тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

«Когда США идут на войну, B-2 идут первыми - так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии», - утверждается в ролике. Northrop Grumman упоминает также 44-часовую боевую миссию B-2 Spirit, проведённую в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», которую называют рекордной по длительности в мировой истории.

Видеоролик завершается упоминанием перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit. Оба самолёта разработаны Northrop Grumman. B-2 Spirit является самым дорогим самолётом в истории: стоимость одного бомбардировщика без оборудования оценивается в один миллиард долларов, а при полном оснащении она возрастает более чем вдвое.

B-21 Raider станет первым американским тяжёлым бомбардировщиком за последние 30 лет, отмечает ПМ. Стоимость одного самолёта превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны противника и станет носителем термоядерного оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Сербия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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