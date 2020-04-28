Бомбить, бомбить и еще раз бомбить – стратегия США без изменений

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman опубликовала видеоролик,рассказывающий о возможностях тяжёлого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.

«Когда США идут на войну, B-2 идут первыми - так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии», - утверждается в ролике. Northrop Grumman упоминает также 44-часовую боевую миссию B-2 Spirit, проведённую в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», которую называют рекордной по длительности в мировой истории.

Видеоролик завершается упоминанием перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit. Оба самолёта разработаны Northrop Grumman. B-2 Spirit является самым дорогим самолётом в истории: стоимость одного бомбардировщика без оборудования оценивается в один миллиард долларов, а при полном оснащении она возрастает более чем вдвое.

B-21 Raider станет первым американским тяжёлым бомбардировщиком за последние 30 лет, отмечает ПМ. Стоимость одного самолёта превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны противника и станет носителем термоядерного оружия.