Россия снова вошла в пятёрку мировых лидеров по расходам на оборону - отчёт SIPRI

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Военные расходы выросли в мире в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 3,6 процента. При этом России удалось войти в пятерку лидеров по этому показателю.

Об этом сообщил сегодня Стокгольмский международный институт проблем мира (SIPRI).

В исследовании отмечается, что Российская Федерация потратила на военные нужды более 65 миллиардов долларов, что составляет 3,9 процента ВВП России. В мировом рейтинге она заняла четвертое место после США, Китая и Индии, опередив Саудовскую Аравию, занявшую пятое место в мире.

Расходы этих стран составили 62 процента военного бюджета планеты. При этом затраты США на укрепление обороны превышают суммарный показатель четырех других лидеров и находятся на отметке 732 миллиарда долларов. Общемировые оборонные расходы в 2019 году достигли 1,9 триллиона долларов, став самыми высокими за всю историю человечества.

В этом году заметный рост показала Германия, увеличив свои затраты на оборону на 10 процентов, объяснив это ростом российской военной угрозы. Но, конечно, ей очень далеко до Саудовской Аравии, нарастившей военные расходы в прошлом году на целых 16 процентов.

Годом раньше, в 2018 году Россия занимала шестую строчку рейтинга с суммой расходов, как утверждают в SIPRI, 61,4 миллиарда долларов. Тогда наша страна уменьшила свой оборонный бюджет на 3,5 процента.