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Интерфакс-АВН

Россия готова обсуждать с США новые виды вооружений за рамками диалога о продлении договора о СНВ - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова обсуждать с США новые виды вооружений за рамками диалога о продлении договора СНВ-3, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На этом же уровне, вот в ходе недавних разговоров это было подтверждено, четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическом наступательным вооружениям с учетом того, что меньше, чем через год истекает договор СНВ-3, и с учетом того, что да, появились новые виды вооружений, мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3", - сказал Лавров в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеосвязи.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
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