The Independent Barents Observer (Норвегия): десантники спустились на российскую арктическую базу с высоты 10 километров

Российские десантники провели учения на Земле Франца-Иосифа. Групповое десантирование личного состава проведено на парашютных системах специального назначения с высоты 10 тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач.

На Крайнем Севере с такой высоты еще никто не прыгал. "Впервые в мировой истории", - сказал заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров о специальных учениях на Земле Франца-Иосифа.

Десантники, прыгавшие с самолета Ил-76, испытали в экстремальных условиях Арктики новое оборудование, в частности кислородные маски, навигационное оборудование, парашютные системы и белую камуфляжную форму.

"Сегодня, впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач", - заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. "Такого до нас еще никто не делал", - добавил он.

Для сравнения: среди гражданских большинство прыжков с парашютом совершается с высоты от 3 до 4 тысяч метров.

С того же самолета на более крупных парашютах было сброшено и снаряжение военнослужащих. Для доставки десантников и снаряжения использовался транспортный самолет Ил-76.

Для высадки десанта был выбран остров Земля Александры, самый западный остров архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь, на 81-м градусе северной широты, российские арктические силы построили свой самый северный военный комплекс с новой взлетно-посадочной полосой длиной 2 тысячи 500 метров и огромной инфраструктурой.

База в Нагурском оснащена новейшим снаряжением, необходимым для ведения войны в Арктике. Это снегоходы, грузовые автомобили, вертолеты, радиолокационные системы и зенитные ракетные комплексы, например С-300, предназначенные для усиления контроля над воздушным пространством Арктики.

Как ранее сообщал Barents Observer, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил, что на арктических аэродромах, таких как на Земле Александры, могут быть развернуты новые баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал".

Благодаря новой взлетно-посадочной полосе аэродром могут использовать истребители МиГ-31К, а также большие транспортные самолеты. Аэродром построен примерно в 3 километрах к западу от взлетно-посадочной полосы, заброшенной после окончания холодной войны.

После приземления на снег десантники провели тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения. Несколько десятков из них провели разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника, говорится в пресс-релизе Министерства обороны. Для поиска противника использовались беспилотники.

Учения на северном берегу Земли Александры в районе мыса Нимрод у восточного края самого крупного на острове ледника продолжались три дня. В конечном итоге военнослужащие добрались до пункта сбора и вернулись на базу в Нагурском.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров пообещал, что таких учений будет больше. "Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения".

До назначения прошлым летом заместителем министра обороны Евкуров более десяти лет возглавлял республику Ингушетия. На Земле Франца-Иосифа Евкуров наблюдал за учениями вместе с другим заместителем министра обороны, командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Томас Нильсен (Thomas Nilsen)