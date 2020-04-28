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Военное обозрение

«Су-24 – русский обман»: польские СМИ о превосходстве эсминцев ВМС США

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Источник изображения: https://news.usni.org/

Русские в очередной раз направили свои самолеты Су-24 на американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke. В РФ и западных СМИ действия подобного рода считаются демонстрацией силы. Однако при сравнении боевых возможностей кораблей ВМС США и «атакующих» вымпела бомбардировщиков их следует рассматривать как демонстрацию глупости. Данное мнение выразило польское издание Defence24.

«Мнимая угроза с воздуха»

С его слов, русские регулярно пытаются создать угрозу американским кораблям с воздуха, считая мастерством, силой и гордостью низкий пролет над ними. 17 апреля они в очередной раз попробовали повторить подобный маневр в водах Балтики, когда двумя бельгийскими F-16 была перехвачена пара Су-24, пытавшихся приблизиться к эсминцу Donald Cook типа Arleigh Burke.

Ранее, 12 апреля 2014 года, данный вымпел уже подвергался «атаке» Су-24, который якобы использовал РЭБ «Хибины», отключив радиолокацию корабля.

Эти сведения оказались чистой мистификацией, которую изобрели русские, а позже воспроизвели в интернете и на телевидении в РФ

- отмечает польское издание.

Как оно полагает, большую вредность наносят тиражируемые в мировых СМИ «слухи о неэффективности американских эсминцев, на которые якобы можно зайти с такой легкостью, а значит, теоретически, уничтожить».

Источник изображения: https://news.usni.org/

Donald Cook

«Су-24 – великий русский обман»

Производство Су-24 стартовало в 1971 и с тех пор, как полагает Defence24, он имеет тоже самое снаряжение: 8 тонн бомб и ракет (в версии Су-24М), 23-мм пушка, боевой радар «Орион-М» (с дальностью действия в 150 км), РЛС предупреждения об облучении СПО-15С «Береза», станция активных помех «Гардения». Модернизация касалась лишь систем навигации и идентификации, предполагает издание.

Пролеты Су-24 над эсминцами типа Arleigh Burke должны рассматриваться американскими моряками только как туристическая достопримечательность […] их место в музее

- считает Defence24.

Как отмечается, низкий подлет Су-24 не страшен вымпелам ВМС США, так как они сопровождаются самолетами АВАКС, просвечивающими с воздуха всю трассу движения неприятеля или выпущенных им ракет. Но эсминцы способны справиться и самостоятельно, имея «лучшую в мире корабельную боевую систему AEGIS».

Су-24 могут летать над американскими кораблями не из-за того, что они такие хорошие и так прекрасно обучены управляющие ими пилоты, но потому что американцы им это позволяют

- делает вывод польское издание о явном превосходстве эсминцев ВМС США.

Впрочем, указывается, что на Балтике и в Черном Море гораздо большую угрозу американским кораблям создают противокорабельные комплексы берегового базирования «Бал» и «Бастион».

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Польша
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
F-16
Бастион
Иджис
Су-24
Су-24М
Хибины
Проекты
ИТ
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