Российских военных в Ливии нет - МИД РФ

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Обращаем внимание, что в настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего. Достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в МИД не поступало", - говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.

Так там прокомментировали то, что 12 апреля в ряде арабских СМИ, со ссылкой на "осведомленный" источник в правительстве национального согласия Ливии (ПНС), появились сообщения об уничтожении 10 апреля в районе Салах-ад-Дин штаба оперативного управления так называемой "российской" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", якобы воюющей на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.