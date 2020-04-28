Тихоокеанский флот провел учения в море с участием флагмана - крейсера "Варяг"

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Авачинском заливе с ракетными стрельбами, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"В ходе учения кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в Авачинском заливе отработаны задачи по отражению отрядом боевых кораблей атаки средств воздушного нападения условного противника", - сказал Воскресенский.

Он сообщил, что в качестве условного противника выступили три малых противолодочных корабля, которые с различных направлений произвели пуски ракет-мишеней "Саман" в направлении района учения, где действовала тактическая группа кораблей в составе флагмана флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц".

"Запущенные мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет, были своевременно обнаружены и атакованы средствами ПВО", - сообщил представитель ТОФ.

Для отражения атаки крейсер "Варяг" применил комплекс противовоздушной обороны "Оса". Большие противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса "Кинжал", а эсминец "Быстрый" задействовал 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.