Войти
Интерфакс-АВН

Помпео планирует продлить эмбарго на поставки оружия в Иран - газета

145
0
0
Госсекретарь Майк Помпео
Госсекретарь Майк Помпео.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео планирует сослаться на положение соглашения по иранской ядерной программе, из которого администрация президента США Дональда Трампа вышла в 2018 году, в попытке либо продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, либо вновь ввести еще более жесткие санкции Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает в воскресенье газета The New York Times.

Отмечается, что госсекретарь планирует пойти по этому пути, если Совбез ООН откажется вновь ввести эмбарго на поставки оружия Тегерану, срок которого истекает в этом году.

Ожидается, что Россия выступит против продления эмбарго на поставки оружия.

Между тем, сообщает издание, если СБ ООН не сумеет вновь ввести эмбарго на поставки оружия, то шаг администрации Трампа по призыву к сделке 2015 года, скорее всего, будет отвергнут многими европейскими союзниками США, так как Трамп вывел США из иранской сделки в 2018 году.

"Мы не можем позволить Исламской Республике Иран закупить обычные вооружения за шесть месяцев. Президент Обама никогда не должен был соглашаться на прекращение эмбарго ООН на поставки оружия. Мы готовы использовать все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение эмбарго на поставки оружия в Совете Безопасности ООН", - заявил Помпео изданию.

В субботу госсекретарь США призвал Совет безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода. СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
13.02.2020
Европейская оборона: пора переходить от слов к делу? (Atlantico, Франция)
17.04.2019
КСИР шутить не будет
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
25.03.2019
Пучковые амбиции Пентагона
28.04.2018
Последний миротворец: Пентагон не обвиняет россиян
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10