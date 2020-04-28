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Вестник Мордовии

Колесная БМП на базе "Бумеранга" будет хорошо смотреться с башней от БМП-3

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Источник изображения: Фото: "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Боевые машины на средней унифицированной платформе "Бумеранг", созданные и выпускаемые ООО "Военно-промышленная компания", уникальны тем, что на их базе возможно создание самой разнообразной техники с широким спектром применения и оснащенной различным вооружением и оборудованием.

Как сообщается на rostec.ru, к этой новейшей боевой машине уже проявили интерес страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Источник изображения: Фото: "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

На сегодняшний день известны версии "Бумеранга" с новейшим необитаемым боевым модулем, вооруженным 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет".

Источник изображения: Фото: "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Имеется также вариант бронетранспортера с облегченным необитаемым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд".

Источник изображения: Фото: "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

На международных военно-технических форумах "Армия" демонстрировался вариант "Бережливый" с обитаемым боевым отделением "Бережок" (30-мм пушка, 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТРК "Корнет").

Источник изображения: Фото: "Военно-промышленная компания", "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

По мнению военных экспертов, неплохо бы смотрелся "Бумеранг" и с башней от БМП-3. В свое время у нас уже была такая колесная БМП на шасси БТР-90 "Росток". Известно, что военные из ОАЭ подбирали для себя именно вооруженные подобным образом колесные средства доставки мотопехоты.

Дмитрий Лемешко

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Страны
ОАЭ
Продукция
БМП-2М
БМП-3
БТР-90
Бумеранг
Корд
Корнет
Компании
ВПК ООО
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