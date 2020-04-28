«Акула»: почему российские малозаметные подлодки не дают ВМС США спать по ночам (The National Interest, США)

Советские подводные лодки представляли собой грозную силу. В некоторых смыслах, пишет автор, они превосходили многие американские субмарины, однако СССР за это пришлось заплатить высокую цену.

Эти подлодки — не шутка

Советский Союз производил усиленные подводные лодки, которые могли быстрее плыть, наносить больше ущерба и погружаться глубже, чем их американские аналоги, однако военно-морские силы США были уверены в том, что их субмарины имели заметное преимущество перед советскими подлодками, потому что последние были очень шумными. В случае военного столкновения между этими двумя сверхдержавами у более тихих американских субмарин было больше шансов обнаружить советские подлодки первыми - и встретить их самонаводящимися торпедами. Однако эта уверенность ВМС США ослабела в середине 1980-х годов, когда советский флот спустил на воду свои атомные подводные ракетные крейсеры класса "Акула". Спустя более 30 лет эти подлодки остаются основой российского флота атомных ударных субмарин, и теперь они гораздо тише большинства американских подлодок.

Разведданные, переданные шпионами Джоном Уокером (John Walker) и Джерри Уитвортом (Jerry Whitworth) в 1970-х годах, убедили советский флот в необходимости сделать следующее поколение подлодок более тихими. После выпуска множества подлодок проекта 671 "Щука" (по кодификации НАТО - "Виктор") и дорогих подлодок с титановым корпусом проекта 945 "Барракуда" (по кодификации НАТО - "Сьерра"), в 1983 году началось строительство первой подлодки проекта 971 "Щука" (по кодификации НАТО - "Акула"). Новая подлодка была оснащена современными многоцелевыми инструментами и приборами компьютерного управления, импортированными из Японии и Швеции, что позволило советским инженерам установить на нее тихий семилопастной винт.

Эта крупная субмарина с подводным водоизмещением почти в 13 тысяч тонн имела двойную стальную обшивку, характерную для многих советских субмарин, что позволяло ей набирать больше балластной воды и быть более устойчивой к повреждениям. Гребная установка этой ударной субмарины была установлена таким образом, чтобы производимый ей шум заглушался, а ее внешнюю и внутреннюю поверхность покрывали звукопоглощающие листы. Даже лимбербордовые отверстия, благодаря которым вода могла проходить внутри внешней обшивки "Акулы", были оснащены сдвигающимися заслонками, чтобы минимизировать шум. Это подводное судно длиной в 111 метров было оснащено элегантной аквадинамичной боевой рубкой и гондолой в форме капли воды на хвосте, где можно было разместить пассивный гидроакустический комплекс. Экипаж численностью примерно в 70 человек может управлять этой подлодкой на протяжении примерно 100 дней.

Подлодки класса "Акула", на которых был установлен водо-водяной ядерный реактор мощностью в 190 мегаватт, могли развивать скорость в 33 узла (60 километров в час) и действовать на глубине в 480 метров, то есть на 200 метров глубже, чем американские субмарины класса "Лос-Анджелес". Однако самым тревожным для ВМС США моментом было то, что "Акула" была практически такой же малозаметной, как и субмарины класса "Лос-Анджелес". Теперь американцы поняли, что акустическое превосходство больше им не гарантировано. С другой стороны, считалось, что сенсоры, которыми были оснащены "Акулы", были слабее американских.

Субмарины "Акула-I" - в России их назвали "Щуками" - были предназначены в первую очередь для того, чтобы "охотиться" на подлодки ВМС США, особенно на подводные ракетные крейсеры. Четыре 533-миллиметровые торпедные трубы и четыре крупные 650-миллиметровые трубы способны выпустить до 40 торпед с управлением по проводам, мин, ракет 81РА "Вьюга" (по кодификации НАТО - SS-N-15 Starfish) и противолодочных ракет РПК-6М "Водопад" (по кодификации НАТО - SS-N-16 Stallion). "Щуки" также могли нести до 12 крылатых ракет "Гранат", способных наносить удары по сухопутным целям в радиусе до 3 тысяч километров.

Советские судостроительные заводы выпустили семь подлодок "Щука", в то время как американский флот занимался созданием еще более малозаметных субмарин класса "Сивулф". Хотя Советский Союз рухнул, в 1995 году Россия все же спустила на воду первую из пяти усовершенствованных подлодок проекта 971 "Щука-Б" - подлодку "Вепрь", чья силовая установка была оснащена двуслойной звукопоглощающей системой и новой системой звуковой локации. У обеих подлодок было по шесть дополнительных наружных торпедных труб для запуска ракет и торпед-ложных целей, а также новая ракетная система класса земля-воздух "Стрела-3".

Однако самым важным усовершенствованием было повышение уровня малозаметности: новые подлодки теперь стали существенно тише, чем даже усовершенствованные версии субмарин класса "Лос-Анджелес", хотя некоторые аналитики все же говорили о том, что последние сохраняли свою малозаметность на высоких скоростях. В настоящее время на вооружении ВМС США все еще остаются 43 подлодки класса "Лос-Анджелес", хотя 14 более новых субмарин класса "Сивулф" и "Вирджиния" опережают "Акулу" по показателям малозаметности.

Между тем российские судостроительные заводы продолжали работать над тем, чтобы завершить процесс создания новых и довольно дорогих субмарин "Акула-II": по некоторым оценкам в 1996 году стоимость одной такой подлодки составляла 1,55 миллиарда долларов - в пересчете на современные деньги это 2,4 миллиарда долларов. Российская экономика, переживавшая тяжелые времена, не могла позволить себе поддерживать в рабочем состоянии даже те лодки, которые уже были построены. В итоге пришлось свернуть строительство двух подлодок "Акула-II", а три другие превратили в подводные ракетные крейсеры класса "Борей". Что касается подлодки "Вепрь", что с ней была связана трагедия, произошедшая в 1998 году, когда психически неуравновешенный молодой матрос убил восьмерых членов экипажа и угрожал взорвать торпедный отсек, после чего покончил жизнь самоубийством.

После десяти лет строительства подлодка "Гепард" - единственная законченная подлодка класса "Акула-III" - была спущена на воду в 2001 году. Тогда ее называли кульминацией российских технологий "стелс". Спустя семь лет Москва наконец нашла средства для завершения строительства подлодки класса "Акула-II" "Нерпа" - спустя 15 лет отсрочек. Однако во время испытаний на воде в ноябре 2008 года по непонятным причинам сработала пожарная сигнализация, после чего подлодка заполнилась фреоном, который используется для тушения пожаров. В результате на борту подлодки задохнулись 20 человек, в основном гражданские, и это стало одним из наиболее серьезных происшествий в долгой и полной событий истории подводных катастроф.

После длительного и дорогостоящего ремонта "Нерпа" была готова к спуску на воду, и почти сразу после этого Индия взяла ее в аренду на 10 лет, заплатив за это 950 миллионов долларов. Подлодку переименовали в "Чакра", она много лет была единственной атомной подводной лодкой Индии, и она была оснащена крылатыми ракетами малой дальности, что объяснялось ограничениями в соответствии с Режимом контроля за ракетными технологиями. В октябре 2016 года Москва и Нью-Дели договорились об аренде второй подводной лодки класса "Акула", хотя пока непонятно, будет ли это более старая подлодка "Кашалот" или пока недостроенная подлодка "Ирбис" - учитывая то, что цена за аренду достигает 2 миллиардов долларов, многие эксперты полагают, что речь идет о последней. В этом году к подлодке "Чакра" присоединятся субмарины класса "Арихант" индийского производства, которые были созданы на основе "Акул" и представляют собой атомные подлодки с баллистическими ракетами на борту.

По данным издания Jane's, сегодня на вооружении ВМФ России остается 10-11 "Акул", однако только 3 или 4 из них находятся в эксплуатационном состоянии, а остальные ожидают ремонта. Тем не менее, субмарины российского флота не стоят без дела. В 2009 году две подлодки "Акула" были замечены у Восточного побережья Соединенных Штатов. Три года спустя поступила неподтвержденная информация (на этот раз ВМС США опровергли ее), что еще одна "Акула" провела целый месяц в Мексиканском заливе, оставаясь незамеченной. По некоторым данным, более старая субмарина "Кашалот" "следовала за иностранной подлодкой в течение 14 дней". Все эти инциденты укрепили представителей ВМС США во мнении, что им необходимо сконцентрироваться на противолодочном оружии. За последние несколько лет Россия усовершенствовала подлодки "Акула", оснастив их смертоносными крылатыми ракетами "Калибр", которые Россия выпустила с подлодки "Ростов-на-Дону" по мишеням в Сирии в 2015 году.

Несмотря на низкий уровень боеготовности субмарин "Акула", они до сих пор остаются основой российского флота атомных ракетных крейсеров, и они будут оставаться на вооружении еще как минимум 10 лет, то есть до того момента, когда начнет набирать обороты производство подлодок класса "Ясень". До того времени высокие показатели малозаметности подлодок класса "Акула" позволят им оставаться серьезным вызовом для специалистов по противолодочной борьбе.

Себастиен Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте War is Boring.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)