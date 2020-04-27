Главный храм Вооружённых сил РФ откроется в канун Дня Победы - замминистра Булгаков

Священники храма будут облачены в особые одеяния с символами принадлежности собора к армии

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Открытие Главного храма Вооружённых сил (ВС) РФ, который строится в Подмосковье, планируется на начало мая, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

"Работы в храме и вокруг него близятся к завершению. Заканчиваются отделочные работы. Устанавливаются мозаики. Выкладываются полы и ступени. Открытие храма намечено перед Днём Победы", - сказал Булгаков в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты "Комсомольская правда".

Булгаков сообщил, что священнослужители храма будут облачены в особые одеяния, подчеркивающие принадлежность культового сооружения к ВС России.

"Сотрудники службы ресурсного обеспечения с представителями Главного военно-политического управления и при участии духовенства и модельеров разработали специальную одежду для священнослужителей. Её отдельные предметы подчеркивают принадлежность Главного храма к Вооружённым силам России", - сказал военачальник.

По его словам, храм накануне 75-летия Победы украсят иконы небесных покровителей видов и родов войск.

"Будет тут и икона благоверного святого Иосифа Волоцкого. Он небесный покровитель военнослужащих и гражданских служащих системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооружённых сил. 25 июля 2019-го Патриарх Кирилл благословил особое почитание преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя личного состава и сотрудников МТО и молитвенное обращение к нему "за помощью в общем добром деле, их объединяющем"", - сказал замминистра.

Он также отметил, что специалисты службы МТО готовили образцы вооружений для формирования тематических залов музейного комплекса "Дорога Памяти", для выставочной экспозиции под открытым небом, которые разместятся вблизи храма.