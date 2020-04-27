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Военное обозрение

В Польше предлагают укрепить систему ПВО из-за появления в России БПЛА «Орион»

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Источник изображения: topwar.ru

Польские военные эксперты решили не оставлять без внимание принятие на вооружение в России беспилотных комплексов «Орион». Это разведывательные беспилотники, которые в Польше назвали аналогами американских MQ-1 Predator.

В польском издании Defence24 отмечается, что «ранее у России возникали сложности с серийным производством таких беспилотных летательных аппаратов». Автор материала Юлиуш Сабак пишет, что эти сложности в первую очередь были связаны с финансированием.

Из материала:

Таким образом, вы можете видеть, что даже катастрофа одного из прототипов в ноябре прошлого года не помешала процессу тестирования.

Автор пишет о том, что если бы речь шла о какой-то технической недоработке, связанной с планером, то вряд ли в итоге было решение о постановке БПЛА на вооружение.

Автор рассказывает польским читателям о том, что российский БПЛА «Орион» имеет возможность осуществлять полёт в течение 24 часов на высотах до 7,5 км. Максимальная скорость полёта – около 200 км/ч.

В Польше обсудили и вопрос создания в России беспилотников «Орион-2». Это уже более крупные БПЛА с максимальной взлётной массой в 5 тонн и грузоподъёмностью до 1 тонны. Польские эксперты особое внимание уделили практическому потолку для «Орион-2», который должен составить около 12 тысяч метров.

В комментариях к материалам в польских СМИ в очередной раз идёт «примерка» того, как российские беспилотники «могут угрожать восточному флангу НАТО». Пришли к выводу о том, что "наиболее опасное направление - Калининградская область". При этом предлагается в очередной раз обсудить вопрос укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответственно, речь зашла и о дополнительном финансировании.

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
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