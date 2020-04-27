Вирус как оружие: Пентагон разбирается с COVID-19

Пентагон выясняет возможности использования коронавируса против США
Пентагон начал расследование в отношении того, может ли коронавирус в будущем использоваться как биологическое оружие. Ранее вспышка COVID-19 на борту американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt на месяц вывела экипаж из строя, что подтверждает опасность вируса в рамках военного противостояния между странами.
Пентагон и разведка США намерены провести расследование о возможности использования коронавируса в качестве биологического оружия противниками Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника в министерстве обороны США.
Для снаряжения биологического оружия используются некоторые виды бактерий и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания, которые, в свою очередь, способны перерасти в эпидемию. Первый подтвержденный в истории факт применений биологического оружия зафиксирован в 1763 году, когда английские военные отправили в лагерь индейцев, осаждающих форт Питт, одеяла с возбудителями оспы.
В 1925 году биологическое оружие на основании Женевского протокола было признано оружием массового поражения и запрещено.
Пентагон начал проводить работу, чтобы выявить потенциал других стран в использовании коронавируса в качестве биологического оружия. При этом, как подчеркивают представители минобороны, это не означает, что ведомство считает происхождение коронавируса искусственным. Хотя США критикуют Китай за позднее информирование международного сообщества об угрозе коронавируса и даже обвиняют Пекин в умышленном занижении данных, заявлений о том, что вирус был создан умышленно, все же американские чиновники себе не позволяют.
Как сообщил представитель Пентагона, подполковник Майк Эндрюс, ведомство продолжает усилия по противодействию и борьбе с пандемией. На эти цели выделены $150 млрд. Однако комментировать информацию о том, что минобороны занимается выявлением вероятности использования коронавируса в качестве биологического оружия, он отказался.
При этом работа Пентагона в принципе заключается в рассматривании любых потенциальных угроз. Соответственно, опасность умышленного использования коронавируса в политических целях совершенно логичным образом могла попасть под полномочия минобороны.
«Биологическое оружие - это не нечто, похожее на боеприпас, - это просто патоген, - цитирует Politico Энди Вебера, который ранее занимал должность помощника министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты. -
Так, опасения Пентагона в том, что коронавирус может быть в будущем распространен с помощью специального распылителя или тумана, весьма обоснованы. Помимо этого нельзя исключать и вариант предумышленного заражения коронавирусом человека, который станет его переносчиком.
Ранее заболевание было обнаружено, по меньшей мере, у 710 из 4,8 тыс. членов американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который почти месяц назад прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту.
До сих пор неизвестно, как именно заразились члены экипажа авианосца. Изначально руководство ВМФ США предполагало, что моряки могли заразиться во время захода в порт во Вьетнаме. Однако вскоре появилась и вторая версия - инфекцию могли занести летчики во время дозаправки. Так или иначе, военные по всему миру уязвимы перед угрозой COVID-19.
Министр обороны США Марк Эспер сосредоточил усилия на том, чтобы минимизировать угрозу для американских военных сил, находящихся за пределами страны. В марте он ввел 60-дневный мораторий на все международные и внутренние поездки для военнослужащих. Те же, кто возвращается в США, обязаны самоизолироваться в течение 14 дней.
В то же время Эспер признал, что вводимых им мер все же недостаточно.
- спросил он у журналистов в марте, отвечая на вопросы об эффективности предпринимаемых им мер по борьбе с коронавирусом в армии США.
Усложняет ситуацию и тот факт, что с коронавирусом сейчас борется весь мир, во многих странах проводятся исследования и разработки вакцины, что делает из вируса более доступное средство для создания биологического оружия.
Впрочем, нельзя исключать и фактор повышенного уровня заразности коронавируса, что делает его практически неконтролируемым в случае умышленного применения.
Ранее ABC опубликовал предупреждение ФБР, разосланное в полиции, о том, что коронавирус стал инструментом намеренного заражения среди террористических группировок. «Члены экстремистских группировок поощряют друг друга распространять вирус. Если он заразился, то будет распространять вирус посредством телесных жидкостей и личных взаимодействий», - цитирует издание документ.
Анна Юранец