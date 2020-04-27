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Интерфакс-АВН

Россия не получала от Ирака заявку на С-400 - источник

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и Ирак не ведут контрактных переговоров о поставке систем ПВО С-400, заявок от Багдада пока не поступало, сообщил "Интерфаксу" в пятницу российский военно-дипломатический источник.

"Никакой официальной заявки от Ирака на С-400 пока нет", - сказал собеседник агентства.

Издание Janes, ссылаясь на сообщения иракской прессы, ранее сообщило, что Багдад рассматривает вопрос о приобретении у России С-400. Согласно этим сообщения, парламентский комитет по безопасности и обороне Ирака рекомендовал премьер-министру страны купить у России эти системы ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", в 2019 году Россия поставила 4 дивизиона С-400 Турции. В этом году, как ожидается, будет завершено выполнение контракта на поставку С-400 в Китай.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что до конца 2021 года планируется поставить первый полковой комплект С-400 в Индию. Все предусмотренные контрактов системы Индия получит до конца 2024 года.

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Страны
Индия
Ирак
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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