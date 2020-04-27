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Интерфакс-АВН

Шойгу сообщил о создании в Вооруженных силах 30-ти тысячной группировки для борьбы с коронавирусом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Группировка из 30 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники борется с коронавирусом в Вооружённых силах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В Вооружённых силах ведётся масштабная работа по борьбе с COVID-19. Для этого задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 тыс. человек и 4 тыс. единиц военной и специальной техники, координацию которой осуществляет оперативный штаб министерства обороны", - заявил Шойгу в пятницу на совещании по противодействию коронавирусу в Вооруженных сил РФ.

"Приоритетной для нас задачей является сохранение здоровья людей. С этой целью проводится превентивное тестирование военнослужащих и гражданского персонала на наличие новой инфекции", - сказал Шойгу.

Принимаются меры для помощи всем, у кого есть признаки острых респираторных заболеваний, и тем, кто с ними контактировал, сообщил министр обороны.

Шойгу заявил, что в российской армии сформировано 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь регионам бороться с коронавирусной инфекцией.

"В Вооружённых силах создан резерв для помощи субъектам Российской Федерации - 5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов", - сказал Шойгу.

Он заявил, что в армии сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из них уже приступили к работе в клиниках Москвы. "К приёму инфицированных больных подготовлено 32 госпиталя", - сказал министр.

Более 200 российских военных помогают бороться с коронавирусом за рубежом, заявил Шойгу. "Также личный состав оказывает содействие иностранным государствам в борьбе с COVID-19. Для этого задействовано более 200 военнослужащих и 50-ти единиц специальной техники", - сказал он.

Шойгу заявил, что российская армия проводит дезинфекцию военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Войска РХБ защиты продолжают дезинфекцию объектов военной инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Только на аэродроме Чкаловский с 23 марта обработано 94 самолёта и 932 тонны грузов", - сказал министр.

Шойгу заявил, что в круглосуточном режиме работают оперативные штабы по контролю за строительством многофункциональных медицинских центров. Объекты будут введены в эксплуатацию до 15 мая, сказал Шойгу.

В пятницу один из медицинских центров вводится в эксплуатацию в Одинцово.

17 марта завершено строительство военного медцентра в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что возведение 16 медцентров в четырёх военных округах началось 20 марта. На их строительство из резервного фонда правительства РФ выделено почти 9 млрд рублей.

Военные официально сообщали о регистрации случаев заболевания коронавирусом у находившихся в Москве воспитанников Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), а также заражения курсантов в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Военно-медицинской академии им. С.Кирова (Санкт-Петербург).

Накануне Минобороны РФ сообщило, что начальник Военно-медицинской академии им. С.Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. По результатам инспекции комиссии Минобороны РФ Фисун освобожден от должности. Были выявлены просчёты в организации в академии борьбы с коронавирусом.

В пятницу оперативный штаб сообщил, что свыше 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 68,6 тыс.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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