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Интерфакс-АВН

ОСК рассчитывает выполнить программу сдачи военным кораблей и подлодок, несмотря на коронавирус

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Церемония закладки АПЛ "Князь Олег"
На церемонии закладки на ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 0955А (09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 27.07.2014.
Источник изображения: Олег Кулешов / ОАО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает выполнить программу гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе корпорации.

"ОСК прикладывает максимум усилий, чтобы выполнить сдаточную программу в полном объёме", - сказал представитель ОСК.

3 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот в 2020 году получит четыре атомных и одну дизельную подлодки, а также четыре корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

Первый заместитель генерального директора ОАО "Севмаш" Сергей Воронько ранее сообщил, что в 2020 году предприятие планирует передать флоту четыре атомных подводных лодки - "Белгород", два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта "Ясень-М" - "Казань" и "Новосибирск" и стратегический атомный подводный крейсер "Князь Олег".

Ожидается, что "Белгород" станет носителем нового российского оружия - беспилотной ударной подводной системы "Посейдон".

Подлодки "Князь Олег" и "Новосибирск" усилят Тихоокеанский флот (ТОФ) России. Кроме того, ТОФ должен получить дизельную подлодку "Волхов", а также - корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов".

Северный флот в 2020 году должен получить стратегический крейсер "Князь Владимир" и многоцелевую подлодку "Казань", а также стелс-фрегат "Адмирал Касатонов"

Черноморский флот будет усилен корветом "Ретивый".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Казань АПЛ
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
636.3
885 Ясень
Гособоронзаказ
Калибр КР
СФ
ТОФ
ЧФ
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