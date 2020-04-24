«Лидер» по стоимости и по мощности – новый атомоход

Подведомственные «Росатому» ФГУП «Атомфлот» и дальневосточная верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) подписали контракт на строительство сверхмощного атомного ледокола «Лидер» 120 МВт.

Об этом сообщила госкорпорация в Twitter. Отмечается, что цена контракта составляет 127,6 млрд рублей, средства на него выделил бюджет. Ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

«Лидер» станет самым мощным ледоколом в мире, он будет вдвое превосходить серию ледоколов «Арктика» 60 МВт. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 м, прокладывая коридор до 50 м шириной, и, как ожидается, проводить караваны на скорости 10−12 узлов», - говорится в сообщении.

Всего до 2033 года планируется построить три «Лидера», но решение по источникам финансирования еще двух судов пока не принято.

«В Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» ФГУП «Атомфлот» и верфью «Звезда», - уточнили в дирекции Севморпути госкорпорации.