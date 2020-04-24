COVID-19 быстрее: Пентагон не успевает перейти на гиперзвук

Коронавирус замедлил поставку комплектующих для гиперзвукового оружия в США

Пандемия коронавируса ударила по планам США относительно разработки гиперзвукового оружия. COVID-19 уже оказал серьезное воздействие на работу кооперации исполнителей в этом направлении - комплектующие поступают с задержкой, а это значит, что сдача Пентагону финишной продукции может существенно задержаться.

Пентагон серьезно обеспокоен последствиями, которые пандемия коронавируса оказывается на кооперацию соисполнителей и цепи поставки комплектующих, на которые полагается оборонное ведомство США в вопросах разработки гиперзвукового оружия для боевых действий будущего, пишет Defense News.

По словам директора по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации минобороны США Марка Льюиса, Пентагон контролирует ситуацию, однако уже известно, что

пандемия с марта уже привела к приостановке десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах.

«Мы обеспокоены не только нашими первыми предприятиями в длинной цепи поставщиков необходимых комплектующих, но и кооперацией соисполнителей в целом», - добавил Льюис.

Дело в том, что некоторые из наиболее важных элементов будущего гиперзвукового оружия создаются сравнительно небольшими предприятиями, которые уже столкнулись с достаточно серьезными сложностями, вызванными последствиями распространения коронавируса. Все это в совокупности делает американское минобороны достаточно чувствительным к подобным процессам.

В начале текущей недели глава департамента Пентагона по закупкам вооружения и военной техники Эллен Лорд заявила, что 106 главных подрядчиков военного ведомства прекратили работу с начала вспышки в США COVID-19, причем 68 из них вновь открылись после трехмесячной задержки, которая, безусловно, вызовет соответствующие последствия для реализации основных оборонных программ.

При этом на 2021 финансовый год минобороны США запросило $3,2 млрд на исследования, разработки, испытания и оценку средств, связанных с гиперзвуковым оружием.

Льюис уже отслеживал состояние промышленной базы для создания и серийного производства гиперзвукового оружия в так называемой «комнате гиперзвуковой войны». Ожидается, что его группа представит предварительный отчет в ближайшие несколько месяцев, который поможет определить, как военное ведомство США инвестирует средства в развитие перспективных технологий.

В этой «комнате» также пытаются выяснить конечную реальную стоимость гиперзвукового оружия для США. Несмотря на то что эти параметры до сих пор непонятны, Льюис подчеркнул - чтобы эти технологии были полезны для американского министерства обороны, их стоимость должна быть приемлемой.

« Если у меня есть гиперзвуковая система, которая стоит в два раза дороже ее дозвукового аналога, но в пять раз более эффективна, то очевидно, что это выгодная цена», - сказал чиновник.

Льюис добавил, что он особенно заинтересован в гиперзвуковом оружии, которое могло бы быть установлено на подкрыльевых пилонах или во внутренних отсеках вооружения самолетов-носителей.

В конечном итоге технология с использованием гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) будет дешевле, чем нынешняя ракетная технология, считает представитель Пентагона. Это оружие, вероятно, также будет обладать меньшими габаритно-весовыми характеристиками, что означает, что на носитель (самолет) можно будет подвесить больше единиц гиперзвукового оружия.

«В конце концов, в ходе своих разработок мы должны быть весьма осторожны, ибо мы все же не создаем оружейный бутик, - добавил он. - Если мы создадим бутиковое по стоимости вооружение, мы очень неохотно будем его использовать».

В конце января 2020 года, писала «Газета.Ru», в Пентагоне заявили, что планируют «очень агрессивное» расширение своих усилий по созданию гиперзвукового оружия в текущем году. Предполагается, как минимум, осуществить четыре летно-конструкторских испытания прототипов гиперзвуковых планирующих боевых блоков, способных летать в пять раз быстрее звука и маневрировать по курсу и высоте.

Тогда министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон увеличит финансирование программ по созданию гиперзвукового оружия еще на $5 млрд в 2020 году в дополнение к тому, что ранее предусматривалось пятилетним бюджетным планом.

Эти технологии глава военного ведомства США назвал ключевой частью «конкуренции великих держав» с Китаем.

«Мы значительно увеличили объем планируемых летно-конструкторских испытаний и других экспериментов. Это делается в целях ускорения создания гиперзвукового оружия во всех его возможных формах, чтобы наши боевые части и соединения получили эти средства ведения вооруженной борьбы на годы раньше, чем планировалось прежде», - заявил Марк Эспер.

Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил комитету конгресса США в 2018 году, что Китай на тот момент провел в 20 раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем Соединенные Штаты. Кроме того, в конце 2019 году в России в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард». Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. В декабре прошлого года в России на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный «Авангардами» на базе баллистических ракет типа УР-100Н.

Гиперзвуковое оружие в США было передано в первостепенную по своей важности научно-исследовательскую программу Пентагона еще в 2017 году. Но до сих пор усилия разработчиков ограничивались экспериментами без летно-конструкторских испытаний.

«[2020 год] ознаменует собой переломный этап в развитии нашей программы гиперзвукового оружия, поскольку концепции его создания «созрели» в результате процессов предварительного проектирования и наземных испытаний», - добавил тогда Гриффин.

Но теперь есть основания полагать, что сроки реализации программы по созданию и серийному производству гиперзвукового оружия в США будут существенно сдвинуты вправо. И всему виной - пандемия коронавируса. По воздействию своих поражающих факторов она оказалась гораздо быстрее, чем американские гиперзвуковые ракеты.

Михаил Ходаренок