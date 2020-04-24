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Интерфакс-АВН

Россия начинает экспортные продажи новейшей боевой платформы "Бумеранг"

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БТР "Бумеранг" с боевым модулем БМП
БТР "Бумеранг" с боевым модулем БМП.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" выводит на мировой рынок боевую платформу "Бумеранг", сообщает пресс-служба компании в среду.

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвижение на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания", - сообщила компания.

Глава "Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что платформа позволяет создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

"Интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Мы оцениваем объём экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка 1 млрд долларов", - заявил глава "Рособоронэкспорта".

"Бумеранг" - плавающая колесная платформа с приводом на все четыре оси. Управление находится в передней части машины, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины. В "Бумеранге" может размещаться до 11 человек личного состава. Посадка и высадка боевого расчета осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

На платформу могут монтироваться боевые модули. Это могут быть дистанционно-управляемые и обитаемые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением: 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет и две пусковые установки с двумя ПТРК на каждой. А также 12,7-мм пулемет "Корд" в варианте для БТР.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы в состав современной цифрой системы управления огнем входят двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс с встроенным лазерным дальномером и автоматизированные места наводчика и командира с многофункциональным дисплеем и встроенным баллистическим вычислителем.

В зависимости от вооружения, машина может в любое время суток и в любых погодных условиях эффективно поражать различные цели противника живую силу, огневые точки, бронированные и небронированные цели, в том числе низкоскоростные воздушные.

"Бумеранг" оснащен независимой подвеской, дизельным двигателем мощностью 750 л.с., способен преодолевать различные препятствия и развивать на асфальте скорость свыше 100 км/ч. Запас хода составляет не менее 800 км. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием 10 тонн.

Новинка способна преодолевать водные преграды даже при волнении не менее 3-х баллов. При этом бронированная машина развивает на воде скорость не менее 10 км/ч, имея запас хода по воде до 12 ч.

"Защищенность этой уникальной российской унифицированной колесной боевой платформы может быть построена по многоуровневому принципу: броня, система динамической и активной защиты, система постановки дымовой завесы и другие системы", - заявляют в "Рособоронэкспорте".

Платформа обеспечивает защиту личного состава от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов. Бронемашина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин.

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Россия
Продукция
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Корд
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