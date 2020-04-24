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ТАСС

Россия планирует продать бронемашин на платформе "Бумеранг" на $1 млрд

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Один из опытных образцов бронетранспортера К-16 на перспективной унифицированной средней колесной платформе по ОКР "Бумеранг" разработки ООО "Военно-промышленная компания"
Один из опытных образцов бронетранспортера К-16 на перспективной унифицированной средней колесной платформе по ОКР "Бумеранг" разработки ООО "Военно-промышленная компания".
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания" / "Эксперт"

Как отметил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. РФ начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе "Бумеранг", предварительная оценка их продаж - около $1 млрд. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) начал продвижение на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания", - сказали в пресс-службе.

Как отметил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе, интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. "Мы оцениваем объем экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка $1 млрд", - уточнил генеральный директор.

Боевая платформа "Бумеранга" была разработана по заданию Минобороны России. Уникальность платформы заключается в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием. Она может использоваться для решения задач военного и мирного времени: от защиты госграниц и борьбы с террористическими группировками до помощи населению в случае стихийных бедствий.

Как отметили в пресс-службе, в "Бумеранге" реализована новая компоновочная схема: отделение управления впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины. В машине могут разместиться до 11 человек, посадка которых осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

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