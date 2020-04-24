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Интерфакс-АВН

Число заболевших коронавирусом сотрудников космической отрасли составляет 71 человек, двое скончались - Рогозин

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заболевших коронавирусом работников ракетно-космической отрасли в России выросло почти в два раза за шесть дней, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:30 23.04.2020. Всего заболевших - 71, выздоровевших - 6, умерших - 2", - сообщил Рогозин в твиттере.

В минувшую пятницу пресс-служба "Роскосмоса" сообщала о 42 заболевших и двух скончавшихся.

Как отмечали в "Роскосмосе", умершим специалистам было 62 и 68 лет, они скончались в больницах.

Там также сообщили, что от двусторонней пневмонии скончался еще один сотрудник с подозрением на коронавирус, но его диагноз не был подтвержден.

Как пояснил 17 апреля замглавы "Роскосмоса" Олег Фролов, руководящий противовирусным оперштабом, все умершие сотрудники работали на предприятиях в Москве и Московской области.

"От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку", - цитировала Фролова пресс-служба.

Он отметил, что госкопорация принимает все возможные меры для нераспространения коронавирусной инфекции на сотрудников предприятий ракетно-космической промышленности, включая космодромы Байконур и Восточный.

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