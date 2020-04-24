Российский производитель двигателей "ОДК - Пермские Моторы" в условиях коронавируса продолжает обслуживать свою продукцию

Иностранные заказчики получают онлайн-консультации
Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - "ОДК-Пермские Моторы" продолжают обеспечивать бесперебойное сервисное обслуживание двигателей своего производства, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
"Специалисты Управления поддержки заказчика (УПЗ) "ОДК-ПМ" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") продолжают обеспечивать бесперебойное сервисное обслуживание авиационных и промышленных двигателей", - заявили в пресс-службе.
Так, в апреле в Ульяновск выехали сразу две бригады сотрудников "Пермских Моторов", одна занимается заменой турбины двигателя самолета Военно-транспортной авиации, другая - обслуживает двигатели самолетов авиакомпаний "Волга-Днепр", "Авиастар-ТУ" и Минобороны.
В ОДК заявили также, что обслуживание двигателей специального летного отряда "Россия" проводится на постоянной основе.
"Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Индии и на Кубе специалистам пришлось перейти от прямого обслуживания моторов на онлайн-связь с эксплуатантами: сотрудники техбюро УПЗ готовы в любой момент их проконсультировать по всем вопросам", - сообщили в пресс-службе.