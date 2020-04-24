Подводная лодка ликвидирована, мины – обезврежены

Действуя у морских границ Калининградской области, две корабельные группы успешно выполнили приказы командования Балтийским флотом.

С чужой субмариной, внезапно появившейся у калининградских берегов, было поручено разобраться малым противолодочным кораблям «Кабардино-Балкария» и «Алексин», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

При помощи гидроакустических станций и другого специального оборудования экипажи МПК обнаружили подлодку условного противника. После чего уничтожили ее, применив реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и торпедное вооружение.

Тем временем в соседнем квадрате базовые тральщики «Леонид Соболев» и «Александр Обухов» получили приказ обезвредить замеченные там мины.

Экипажи отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учения по проводке отряда кораблей и форсированию минного заграждения. Кроме того, в ходе ведения совместного поиска и траления «Леонид Соболев» и «Александр Обухов» обнаружили и уничтожили 8 из 8 поставленных учебных якорных и донных мин.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)