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Военное обозрение

Польский министр обороны сообщил о завершении переговоров о покупке ПТРК Javelin

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Источник изображения: topwar.ru

Варшава завершила переговоры с американским производителем вооружений по вопросу приобретения противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

По словам Блащака, Польша рассчитывает на приобретение в общей сложности 60 пусковых систем Javelin, а также 180 ПТУР к ним.

Блащак:

Подписание контракта состоится уже скоро. Оружие получат войска территориальной обороны страны. ПТРК «Джавелин» позволят усилить обороноспособность Войска польского в плане уничтожения бронетанковой техники.

Министр обороны Польши добавил, что в будущем страна готова приобрести большее число таких ПТРК у США.

Примечательно, что ранее сделку с Польшей одобрил Госдепартамент США. При этом в «одобрительном документе» внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов были обозначены 79 пусковых установок «Джавелин».

Контракт планируется подписать в рамках действующей программы Foreign Military Sales.

Напомним, что ранее в польских СМИ появлялись материалы, в которых было заявлено, что поставки комплексов Javelin «помогут Польше сдерживать российские танки – например, в Сувалкском коридоре». Такого рода заявления можно расценивать исключительно как попытку нагнетать обстановку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
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